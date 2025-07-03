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Ферстаппен ответил, планирует ли он брать годичный перерыв в Формуле-1

Ферстаппен ответил, планирует ли он брать годичный перерыв в Формуле-1
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможности взять отпуск от Формулы-1 в следующем году.

«Я обязательно буду участвовать в гонках Формулы-1 и в будущем постараюсь совмещать это с любыми другими возможными гонками, к которым смогу подготовиться. Я хочу немного изучить другой автоспорт, чем уже занимаюсь на тестах. Отпуск от Формулы-1? Нет, конечно, нет.

«Мерседес»? Честно говоря, мне нечего добавить по сравнению с тем, что я сказал на прошлой неделе. Ничего не изменилось», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес».

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