Ферстаппен ответил, планирует ли он брать годичный перерыв в Формуле-1

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможности взять отпуск от Формулы-1 в следующем году.

«Я обязательно буду участвовать в гонках Формулы-1 и в будущем постараюсь совмещать это с любыми другими возможными гонками, к которым смогу подготовиться. Я хочу немного изучить другой автоспорт, чем уже занимаюсь на тестах. Отпуск от Формулы-1? Нет, конечно, нет.

«Мерседес»? Честно говоря, мне нечего добавить по сравнению с тем, что я сказал на прошлой неделе. Ничего не изменилось», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес».