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Испанский мотогонщик погиб в возрасте 20 лет на трассе «Маньи-Кур»

Испанский мотогонщик погиб в возрасте 20 лет на трассе «Маньи-Кур»
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Испанский мотогонщик Борха Гомес погиб в возрасте 20 лет во время тестов на трассе «Маньи-Кур» во Франции. Он попал в аварию в одном из поворотов трассы. Гомес упал с мотоцикла и попал под колёса своего товарища по команде.

Как сообщается, причиной аварии могло стать масляное пятно на асфальте. Именно поскользнувшись на нём, Гомес потерял контроль над мотоциклом и упал.

Гомес в нынешнем сезоне выступал в чемпионате Европы в классе Stock 600, где лидировал в чемпионате.

В 2023 году Гомес выступал в чемпионате Moto2. Борха Гомес считался одним из восходящих талантов иберийского мотоциклетного спорта.

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