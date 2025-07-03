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В США ищут водителя, который повредил в ДТП Ferrari стоимостью $ 4 млн и сбежал

В США ищут водителя, который повредил в ДТП Ferrari стоимостью $ 4 млн и сбежал
Повреждённая Ferrari F40
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Известный блогер Supercar Ron в своих социальных сетях рассказал о ДТП, в котором водитель грузовика повредил его Ferrari F40. По словам Supercar Ron, водитель грузовика точно почувствовал удар, но уехал с места ДТП.

Повреждения сбоку машины

Повреждения сбоку машины

Фото: Личный архив Supercar Ron

Блогер обратился в полицию, однако быстро идентифицировать водителя грузовика не удалось, он призывает очевидцев инцидента оказать помощь в поисках нарушителя.

Погнутый диск

Погнутый диск

Фото: Личный архив Supercar Ron

«Я был полностью сосредоточен на управлении повреждённой машиной и, к сожалению, не заметил названия компании на боку», — объяснил Supercar Ron. На опубликованных блогером фотографиях видны повреждения левой боковой двери, а также покорёженный диск заднего колеса.

Повреждения задней панели

Повреждения задней панели

Фото: Личный архив Supercar Ron

Ferrari F40 была создана к 40-летию итальянской марки и стала последним автомобилем компании, лично одобренным Энцо Феррари. Машина оснащалась 3-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 352 кВт (478 л. с.) и выпускалась с 1987 по 1992 год. F40 в общей сложности выпущена тиражом в 1311 экземпляров, сегодня отдельные из них уходят с молотка за сумму около $ 4 млн.

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