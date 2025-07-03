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Инсайдер раскрыл, когда Ферстаппен определится, переходить ли в «Мерседес»

Инсайдер раскрыл, когда Ферстаппен определится, переходить ли в «Мерседес»
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Нидерландский обозреватель Эрик ван Харен сообщил сроки, когда четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен определится, останется ли он в составе австрийской команды.

«Примерно через полтора месяца станет ясно, продолжит ли пилот на третьем месте в чемпионате мира Макс Ферстаппен «просто» выступать за «Ред Булл» в следующем году или перейдёт в «Мерседес», — приводит слова ван Харена RBR Daily.

Как сообщалось ранее, сторона Ферстаппена недовольна болидом команды и желает добиваться улучшений, что и доводит до руководства коллектива.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. На его счету 155 очков.

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