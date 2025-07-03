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Крупная латиноамериканская компания стала партнёром «Альпин» и Колапинто

Крупная латиноамериканская компания стала партнёром «Альпин» и Колапинто
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Команда Формулы-1 «Альпин» и аргентинский гонщик Франко Колапинто заключили спонсорский контракт с крупнейшей телекоммуникационной компанией Латинской Америки до конца нынешнего сезона. Новым партнёром французской команды стала компания Claro, являющаяся частью América Móvil.

Компания обеспечивает связь для более чем 300 миллионов пользователей в 16 странах Латинской Америки и семи странах Европы.

«Я рад сотрудничать с Claro – América Móvil – и пользоваться их поддержкой в ​​этом году. Преданность Claro связям и инновациям отражает всё, к чему мы стремимся на трассе: точность, скорость и безупречную производительность. Я горжусь тем, что объединяю наши бренды и привношу частичку Латинской Америки в каждый Гран-при», — прокомментировал подписание контракта Колапинто.

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