Ферстаппен: было бы идеально провести всю карьеру в одной команде

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 действующий пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, планирует ли он уходить из австрийского коллектива.

«Могу ли я себя представить пилотом другой команды? Я скажу «нет», потому что если я отвечу «да», то снова попаду в заголовки газет, а я этого не хочу. Я всегда говорил команде, что было бы идеально, и я думаю, что они думают так же, провести всю карьеру в одном коллективе. Я думаю, это было бы нечто потрясающее, и именно этого мы все ещё пытаемся достичь.

Я думаю, что всегда нужно просто сохранять спокойствие и наслаждаться тем, что ты делаешь, потому что, как мне кажется, до сих пор у меня было много успехов. Этот сезон, возможно, не то, чего мы хотим как команда, но такое тоже может случиться. Иногда нужно просто попытаться принять это.

Конечно, другие люди придумывают истории, но это не про меня. Я знаю, что у меня есть, я знаю, что я могу сделать, и это нормально», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.