Норрис: Канада стала демонстрацией «красных линий»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о «красных линиях», выставленных командой в вопросе борьбы между ним и Оскаром Пиастри.

«Я бы сказал, что Канада была как раз демонстрацией «красных линий». Да. Думаю, красная линия — это отсутствие контакта, вот и всё. Это просто, но в то же время непросто, потому что, когда вы гоняетесь на пределе возможностей и пытаетесь раздвинуть границы всего, так легко совершить ошибку. То, что вы можете сказать, что мы лучшие гонщики в мире, не значит, что люди не совершают ошибок.

Даже самые лучшие, выигравшие несколько чемпионатов мира всё равно совершают ошибки. Но мы не хотим пересекать эту черту. И, я думаю, мы оба это прекрасно понимаем. Поэтому как гонщики мы хотим участвовать в гонках», — приводит слова Норриса RacingNews365.