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«Им нужно заплатить огромную сумму». Алонсо отказался давать совет Ферстаппену

«Им нужно заплатить огромную сумму». Алонсо отказался давать совет Ферстаппену
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу возможного перехода четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Я не дам никаких советов Максу Ферстаппену. Ну, я могу быть консультантом, но им нужно заплатить огромную сумму денег. На данный момент никаких консультаций», — приводит слова Фернандо Алонсо RacingNews365.

Напомним, ранее сообщалось, что Ферстаппен может продолжить карьеру в «Мерседесе».

Сторона Ферстаппена недовольна болидом команды и желает добиваться улучшений, что и доводит до руководства коллектива.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. На его счету 155 очков.

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