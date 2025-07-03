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Хэмилтон: было бы интересно посмотреть на Ферстаппена в «Мерседесе»

Хэмилтон: было бы интересно посмотреть на Ферстаппена в «Мерседесе»
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Да, разумеется, это будет интересно. Но у Макса отличная команда. Я помню, как много лет назад мне задали какой-то вопрос, которого я уже не помню. Я был очень предан «Мерседесу», и вроде бы сказал про «Ред Булл» то, что это лишь компания по производству газировки.

Я всегда жалел об этом. Тем самым я просто хотел сказать, что «Мерседес» был потрясающей командой. Я пытался лишь возвысить свою команду, но стоит признать, что «Ред Булл» — великолепная команда. У них работает множество великолепных людей, они долго время доминировали в Формуле-1. Но что я могу сделать? Если кто-то спросит меня про «Мерседес», я всегда буду говорить, что это тоже потрясающая команда. Но мне было бы любопытно посмотреть на Макса в «Мерседесе», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

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