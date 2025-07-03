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Леклер оптимистично относится к предстоящим обновлениям машины «Феррари»

Леклер оптимистично относится к предстоящим обновлениям машины «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался насчёт новинок, которые готовит итальянская команда.

«Думаю, всем более чем очевидно, что мы делаем всё, от нас зависящее, чтобы как можно сильнее сократить отставание от «Макларена». Мы постараемся привезти новинки как можно скорее, и они должны помочь нам устранить те проблемы, с которыми мы боремся. Уверен, что нам под силу сократить отставание от лидеров. Другой вопрос в том, сможем ли мы его полностью нивелировать. В этом я не уверен», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.

Ранее сообщалось, что «Феррари» готовит обновления задней подвески и проведёт её тесты во время съёмочного дня в Муджелло.

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