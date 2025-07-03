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Хэмилтон: посуху в Великобритании «Макларен» просто уедет от преследователей

Хэмилтон: посуху в Великобритании «Макларен» просто уедет от преследователей
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от домашней гонки, Гран-при Великобритании.

«Думаю, посуху «Макларен» просто уедет вперёд от всех преследователей, как было в последних гонках. Но никогда не знаешь заранее, что будет с погодой. Каким будет ветер, пойдёт ли дождь, случиться может что угодно. Но фактор поддержки на трибунах многое может изменить. Надеюсь, что это приблизит нас к соперникам хоть немного», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

Лучшим результатом Хэмилтона на данный момент является четвёртое место в основной гонке — он финишировал на нём дважды, в Имоле и Австрии. Льюис располагается на шестой позиции в личном зачёте.

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