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Вольф может отправить Антонелли в «Альпин» — Bild

Вольф может отправить Антонелли в «Альпин» — Bild
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Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может покинуть немецкую команду по окончании сезона, сообщает Bild.

Как информирует источник, именно такой вариант рассматривает руководитель команды Тото Вольф, сохранив при этом в составе Джорджа Расселла в качестве напарника четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в случае перехода нидерландца в «Мерседес».

Что касается продолжения карьеры Антонелли, то он перейдёт в «Альпин», который со следующего года будет выступать с моторами «Мерседеса». Как сообщает источник, наиболее вероятным кандидатом на замену является аргентинец Франко Колапинто.

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