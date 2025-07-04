Хэмилтон: не хочу доводить до того, что я буду игнорировать команду

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался по поводу споров о стратегии с командой на Гран-при Австрии.

«Думаю, команда просто хотела, чтобы мы финишировали без рисков на третьем и четвёртом месте. Это совершенно нормально. Я сказал: «Послушайте, я здесь не для того, чтобы стартовать четвёртым и финишировать четвёртым. Я борюсь за каждую маленькую победу, которую мы можем одержать».

Я никогда не хотел делать то же самое, что и мой напарник. На последнем отрезке в Австрии мы не находились под давлением машин позади. Мне сказали, что в концовке меня бы в любом случае обогнал Шарль. Но я ответил: «Ну могла бы быть машина безопасности, и в тот момент не было никакого риска по позициям».

Я сказал им, что не хочу доводить до того, что мне придётся игнорировать команду. Мы продолжаем работать над нашим общением и всё ещё узнаём друг друга, наши методы работы. И это нормально», — приводит слова Хэмилтона The Race.