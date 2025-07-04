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«Это пугает». Зак Браун — о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»

«Это пугает». Зак Браун — о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался насчёт потенциального перехода четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Это немного пугает. Думаю, «Мерседес» явно прогрессирует, а вот «Ред Булл» явно сбился с пути. Макс при этом — невероятный талант. Макс на «Мерседесе» — это довольно серьёзная конкуренция.

Я не могу быть более доволен составом наших пилотов. Я говорил с самого начала, что, по моему мнению, у нас лучший состав пилотов в Формуле 1 — думаю, сидя здесь и сейчас, было бы трудно спорить, что это фактически статистически верно.

И из-за их характеров и таланта, который они проявляют на трассе и за её пределами, я бы не обменял наших двух гонщиков ни на каких других пилотов на стартовой решётке», — приводит слова Зака Брауна ESPN.

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