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Алонсо признал, что больше не является лучшим в пелотоне Формулы-1

Алонсо признал, что больше не является лучшим в пелотоне Формулы-1
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что он больше не является лучшим пилотом по своим гоночным навыкам в пелотоне Формулы-1.

«Я был лучшим», — приводит слова Фернандо Алонсо в своих соцсетях журналистка Джулианна Керазоли.

При этом, как отмечается, из-за сумбурной ситуации на пресс-конференции, Алонсо не позволили закончить свой ответ, так что неизвестно, кого именно имел ввиду Алонсо.

Фернандо Алонсо в последних трёх гонках неизменно финишировал в очковой зоне. Это позволило испанцу догнать в личном зачёте своего напарника Лэнса Стролла — после 11 этапов сезона-2025 на счету Алонсо и Стролла по 14 очков. Фернандо располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.

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