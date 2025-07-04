«Альпин» объявила о назначении руководителя команды, он приступит к работе 1 сентября

Известный специалист Стив Нильсен назначен управляющим директором команды Формулы-1 «Альпин».

Под руководством Флавио Бриаторе Нильсен будет курировать повседневную работу команды в Энстоуне начиная с 1 сентября. Нильсен уже работал в Энстоуне во времена, когда команда носила название «Бенеттон» и «Рено», в том числе в качестве спортивного директора в годы побед в чемпионате 2005 и 2006 годов.

Кроме того, в «Альпин» объявили о назначении Криса Мидгли на должность руководителя отдела аэродинамических разработок и Гая Мартина на должность глобального директора по маркетингу.

Нильсен обладает огромным опытом в Формуле-1, на его счету работа в роли спортивного директора в таких командах, как «Тирелл», «Хонда», «Эрроуз», «Рено», «Лотус» и «Торо Россо».

В 2017 году Нильсен перешёл в «Уильямс», а затем работал спортивным директором в Международной автомобильной федерации (ФИА). Нильсен покинул ФИА в декабре 2023-го, а спустя пару месяцев стал консультантом Формулы-1.