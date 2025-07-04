«Иллюзия прогресса». Конкурент бен Сулайема раскритиковал действующего президента

59-летний американский бывший стюард Формулы-1 Тим Майер раскритиковал действующего президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема, объявляя о своих намерениях баллотироваться на пост.

«Прежде всего члены клуба ФИА должны быть горды своей принадлежностью, а не быть обременены ею. Но мы должны быть честны относительно того, где мы находимся сегодня. Три года назад Мохаммед бин Сулайем выступал за хорошие идеи, ценность для небольших клубов, прозрачность, реформы. Послание было верным, но реализация провалилась.

Вместо реформ мы увидели результаты. За сценой у нас осталась иллюзия прогресса и иллюзия лидерства, в то время как самая старшая команда, которую он назначил, ушла.

Иллюзия прозрачности и вовлечённости, даже когда принятие решений становится всё более централизованным. И, возможно, наиболее губительной является иллюзия честности. На четырёх Генеральных ассамблеях.

Мы стали свидетелями волны за волной поправок к уставу, которые выдавались за современную централизацию или демократию, но на самом деле вели к величайшей централизации власти в истории ФИА. Критически важные вопросы решаются посредством поспешных электронных голосований без возможности обсуждения», — цитирует Майера GPBlog.