«Макларен» планирует привозить новинки, несмотря на доминацию в чемпионате

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подчеркнул, что команда ещё подготовит пакет обновлений для своего автомобиля, несмотря на доминацию в чемпионате.

«Это сезон, который пока что превзошёл все ожидания, вот что я должен сказать. Мы, безусловно, были очень, очень конкурентоспособны, одержали восемь побед. Мы привезли обновления в Австрии. Будут и другие новинки. Мы хотим продолжать в том же духе и дать нашим фанатам больше поводов гордиться тем, что они поклонники папайи.

Ну, на самом деле, мы уже подвели черту в плане развития на базе. Но между остановкой разработок и поступлением обновлений на трассу проходит некоторое время. Так что если говорить об обновлениях, то к следующим гонкам мы готовим ещё кое-какие новинки. «Макларен» станет ещё конкурентоспособнее, потому что Формула-1 — это про то, чтобы никогда не прекращать гонки. Никогда не прекращать развитие.

Такой настрой возникает, как только вы останавливаете развитие. Вы как будто движетесь назад. Это определённо не то, что мы намерены делать», — приводит слова Стеллы RacingNews365.