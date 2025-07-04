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«Всё будет плачевно». Эксперт — о последствиях ухода Ферстаппена для «Ред Булл»

«Всё будет плачевно». Эксперт — о последствиях ухода Ферстаппена для «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Мартин Брандл высказался о возможном переходе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«В Формуле-1 есть такая вещь, как Совет по признанию контрактов, где все контракты централизованно регистрируются в Швейцарии и любые споры решаются таким образом. Но можно ли удержать недовольного пилота в команде?

С точки зрения «Мерседеса», подписание Ферстаппена даст им не только самого быстрого пилота в пелотоне на данный момент, но и отнимет его у «Ред Булл». А если исключить Ферстаппена из результатов «Ред Булл» последних сезонов, то для команды всё будет просто плачевно», — приводит слова Брандла RacingNews365.

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