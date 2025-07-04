Албон: Расселл — один из трёх лучших действующих пилотов Формулы-1

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о гонщике «Мерседеса» Джордже Расселле и его контрактной ситуации.

«Джордж каким-то образом недооценен. Я не знаю гонщика, который может победить семикратного чемпиона мира и все равно не быть уверенным в месте в команде. У него в этом году тоже фантастический сезон.

Как бы Кими ни хвалили, Джордж всё равно его довольно убедительно обыгрывает. Даже если бы он не был моим другом, я бы всё равно сказал те же слова.

Надеюсь, что задержка с контрактом вызвана тем, что он просит денег. Если это так, то он их заслуживает! Я думаю, что Джордж — один из самых адаптивных пилотов в пелотоне. Где бы он ни оказался, его стоит считать одним из трёх лучших действующих пилотов Формулы-1», — сказал Албон в подкасте BBC.