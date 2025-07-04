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«Проблема была во мне». Цунода — о неудачном выступлении на Гран-при Австрии

«Проблема была во мне». Цунода — о неудачном выступлении на Гран-при Австрии
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Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался о своём выступлении на прошлой гонке, Гран-при Австрии.

«Проблема в гонке в Австрии была во мне. Я пытался обогнать как можно быстрее, но, думаю, я мог подождать ещё круг. Было излишне так сильно атаковать в данной ситуации. Гонка сложилась для меня не идеально. Да и темп, который у меня был после смены крыла, оказался не лучшим ориентиром, что я мог получить.

Я продолжаю усердно работать над решением проблем. Но обычно на длинных сериях у меня возникает много проблем. Мы так усердно работали последние пару дней, разбираясь, что мы можем сделать лучше или нет. И мы собираемся попробовать пару вещей, о которых я никогда не думал. Я с нетерпением жду этого. В краткосрочной перспективе я надеюсь, что получу тот уровень уверенности, который я хочу», — приводит слова Цуноды GPBlog.

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