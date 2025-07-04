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Хэмилтон сообщил, что будет использовать настройки Леклера в Великобритании

Хэмилтон сообщил, что будет использовать настройки Леклера в Великобритании
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что на Гран-при Великобритании он будет использовать базу настроек машины Шарля Леклера.

«Да, мои настройки будут ближе к тем, что использует Шарль. Я с трудом держу баланс, а он управляет болидом с избыточной поворачиваемостью, каким-то образом сносит свою заднюю часть и при этом не теряет в скорости. Когда я делаю подобное, шины сильно изнашиваются.

Карлосу Сайнсу потребовалось несколько лет, чтобы привыкнуть к этому. Я не хочу так делать. Но я значительно прогрессирую, особенно в квалификации», — цитирует Хэмилтона RacingNews365.

Хэмилтон не поднимался на подиум уже в 13 Гран-при подряд.

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