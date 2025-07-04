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Хэмилтон может установить карьерный антирекорд на Гран-при Великобритании

Хэмилтон может установить карьерный антирекорд на Гран-при Великобритании
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон может установить антирекорд на предстоящем Гран-при Великобритании. После Гран-при Австрии 2025 года Хэмилтон не поднимался на подиум уже на протяжении 13 этапов подряд.

Это является повторением худшей серии для британского гонщика в карьере. В последний раз Хэмилтон поднимался на подиум на Гран-при Лас-Вегаса 2024 года.

Лучшим результатом Хэмилтона в «Феррари» на данный момент является четвёртое место в основной гонке — он финишировал на нём дважды — в Имоле и Австрии. Льюис располагается на шестой позиции в личном зачёте.

При этом на счету Хэмилтона есть победа в спринте на Гран-при Китая.

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