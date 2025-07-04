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Пиастри объяснил реплику о «портящей ему жизнь» «Альпин»

Пиастри объяснил реплику о «портящей ему жизнь» «Альпин»
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своих комментариях по радио о команде «Альпин».

«Комментарии по радио? Просто получилось совпадение, что инцидент в квалификации был связан с «Альпин», а затем они оба в какой-то степени помешали мне в гонке. Так что это было просто совпадение. Но я особо не думал об «Альпин» в последнее время.

Конечно, когда я пришёл в Формулу-1, были сравнения направлений, которые выбрала каждая команда, но, честно говоря, я не думал об этом уже около 12 месяцев», — приводит слова Оскара Пиастри RaceFans.

Напомним, Пиастри был пилотом программы «Альпин» и резервистом команды в 2022 году. Французский коллектив в ходе сезона объявил, что Пиастри станет боевым пилотом команды в 2023 году, однако это закончилось скандалом — Пиастри на тот момент уже находится на прицеле «Макларена» и не хотел занимать место в кокпите машины французской команды.

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