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Никита Мазепин запустил собственный инвестиционный фонд

Никита Мазепин запустил собственный инвестиционный фонд
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Бывший гонщик Формулы-1 Никита Мазепин рассказал об инвестиционном фонде United Capital Management, который он запустил.

«Мы фонд запустили не сегодня, безусловно, это требует огромной работы, и в первую очередь работы команды, потому что мне очень повезло работать с людьми намного старше меня, выходцами из крупнейших российских фондов прямых инвестиций, которые поддерживают меня в моём видении и на моём пути. Поэтому мы начали работать в сторону полноценного запуска около года назад. Но сегодня тот день, когда мы можем подвести определённые итоги, итоги того, что получилось и что не получилось, однако получится в ближайшем будущем.

Фонды бывают разных типов. Наш — эвергрин. Мы запускаем его не на какой-то срок с целью выйти и вернуть себе инвестиции. Фонд с целевым объёмом в 10 млрд рублей. На данный момент из подведённых итогов фонд закрыт на 5 млрд рублей. Это важная веха на пути развития фонда, и я надеюсь, что цели, которые перед нами поставлены, будут нами достигнуты», — сказал Никита Мазепин в интервью РБК.

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