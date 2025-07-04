Цолов взял поул в квалификации Формулы-3 в Великобритании, Никита Джонсон — 26-й

Болгарский пилот команды «Кампос» Никола Цолов одержал победу в квалификации седьмого этапа сезона-2025 Формулы-3 в Великобритании. Второй результат остался за американским гонщиком «Према» Уго Угочукву, третьим стал бразилец Рафаэл Камара из «Трайдента».
Американский гонщик российского происхождения Никита Джонсон в дебютной квалификации в Формуле-3 показал 26-й результат.
Формула-3. Великобритания. Квалификация.
1. Никола Цолов («Кампос») — 1:45.043.
2. Уго Угочукву («Према») +0.0.
3. Рафаэл Камара («Трайдент») +0.1.
4. Мари Бойя («Кампос») +0.3.
5. Тим Трамниц («МП Моторспорт») +0.4.
6. Чарли Вурц («Трайдент») +0.4.
7. Мартиниус Стенсхорн («Хайтек») +0.4.
8. Лоренс ван Хупен («АРТ») +0.4.
9. Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.4.
10. Ноэль Леон («Према») +0.4.