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«Макс нервничает из-за нового регламента». Брандл — о будущем Ферстаппена в «Ред Булл»

«Макс нервничает из-за нового регламента». Брандл — о будущем Ферстаппена в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл высказался о будущем четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«На самом деле, мы собираемся спросить Кристиана [Хорнера] после первой практики: «Есть ли какой-нибудь способ, которым Макс действительно может расторгнуть свой контракт с «Ред Булл»?»

Если вам когда-нибудь и требовался шар с предсказаниями, и мы пытались заполучить его, когда были гонщиками, то теперь принятие такого решения будет ещё более непрозрачным. Потому что в следующем сезоне новое шасси, новый двигатель, «Ред Булл» — дебютанты, создающие свои собственные двигатели. Это большая и трудновыполнимая задача. И я уверен, что Макс немного нервничает», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

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