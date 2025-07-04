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Мартинс взял поул в квалификации Формулы-2 в Великобритании, Данн — 2-й, Кроуфорд — 3-й

В пятницу, 4 июля, в Сильверстоуне, Великобритания, завершилась квалификация восьмого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года. Поул завоевал французский пилот «АРТ Гран-при» Виктор Мартинс. Второй результат у ирландца Алекса Данна («Роден»). Третий — Джек Кроуфорд («ДАМС»).

Формула-2. Великобритания. Квалификация.

1. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») — 1:39.731.

2. Алекс Данн («Роден») +0.065

3. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0.240.

4. Роман Станек («Инвикта») +0.334.

5. Себастьян Монтойя («Према») +0.407.

6. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +0.438.

7. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.595.

8. Дино Беганович («Хайтек») +0.606.

9. Куш Майни («ДАМС») +0.649.

10. Леонардо Форнароли («Инвикта») +0.697.