«Идентифицирую себя с Алонсо». Жозе Моуринью посетил боксы «Феррари» на ГП Великобритании

62-летний португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, возглавляющий турецкий «Фенербахче», посетил пятничные заезды 12-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — Гран-при Великобритании — и заявил, что является поклонником 43-летнего пилота «Астон Мартин» и двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо.

«Многие любят говорить о том, чтобы быть милым, о том, чтобы на лице была улыбка — особенно в возрасте. Я предпочитаю говорить о результате, качестве и страсти. В этом смысле я идентифицирую себя с Фернандо», — приводит слова Моуринью издание DAZN.

Моуринью в боксах «Феррари» во время первой практики Гран-при Великобритании Фото: Кадр из трансляции

Лучшее время в первой практике показал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон из «Феррари». Алонсо — 11-й.