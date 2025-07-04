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«Расселл спровоцировал эти слухи». Хорнер неоднозначно ответил о будущем Ферстаппена

«Расселл спровоцировал эти слухи». Хорнер неоднозначно ответил о будущем Ферстаппена
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер не дал уверенного ответа на вопрос о будущем Макса Ферстаппена в австрийском коллективе.

«Контракты между гонщиками и командой всегда будут оставаться конфиденциальными. В контракте любого гонщика есть пункт о скорости, который существует и в контракте Макса. Мы твёрдо намерены, чтобы он был с нами и выступал за нас в 2026 году. Очевидно, что он представляет огромный интерес для любой другой команды на пит-лейне.

Я думаю, что на самом деле, вероятно, Джордж спровоцировал все эти слухи, возможно, пытаясь использовать свою собственную ситуацию и добиться ясности, что можно понять. Он тоже провёл очень хороший сезон в этом году. Но неизбежно всегда будут спекуляции [о будущем из-за контракта]. Я думаю, что самое важное — это ясность, которая существует между Максом и командой», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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