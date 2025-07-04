Хаджар: проблемы второго болида «Ред Булл»? Это интересно. Хотел бы попробовать этот болид

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своём желании стать гонщиком «Ред Булл».

«Когда я подписывал контракт с «Ред Булл» четыре года назад, моей целью было попасть в «Ред Булл», так что это не изменилось. Проблемы с темпом второго болида в «Ред Булл»? Это, безусловно, интересно. Я бы, конечно, хотел сесть за этот руль, просто из любопытства, пилотировать и посмотреть самому.

Макс в «Ред Булл» очень быстр. Это его машина, и он доводит её до предела. Это более эффективная машина в скоростных поворотах. Быстрая машина, но, по-видимому, ею сложно управлять. Я, конечно, не знаю, что там происходит, однако единственное, что могу сказать, это то, что Юки очень быстр», — приводит слова Хаджара издание Autosport.