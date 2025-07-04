Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар: проблемы второго болида «Ред Булл»? Это интересно. Хотел бы попробовать этот болид

Хаджар: проблемы второго болида «Ред Булл»? Это интересно. Хотел бы попробовать этот болид
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своём желании стать гонщиком «Ред Булл».

«Когда я подписывал контракт с «Ред Булл» четыре года назад, моей целью было попасть в «Ред Булл», так что это не изменилось. Проблемы с темпом второго болида в «Ред Булл»? Это, безусловно, интересно. Я бы, конечно, хотел сесть за этот руль, просто из любопытства, пилотировать и посмотреть самому.

Макс в «Ред Булл» очень быстр. Это его машина, и он доводит её до предела. Это более эффективная машина в скоростных поворотах. Быстрая машина, но, по-видимому, ею сложно управлять. Я, конечно, не знаю, что там происходит, однако единственное, что могу сказать, это то, что Юки очень быстр», — приводит слова Хаджара издание Autosport.

Материалы по теме
«Расселл спровоцировал эти слухи». Хорнер неоднозначно ответил о будущем Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android