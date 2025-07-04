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Хаджар: психологически я готов к «Ред Булл». Обладаю ли навыками Ферстаппена? Не знаю

Хаджар: психологически я готов к «Ред Булл». Обладаю ли навыками Ферстаппена? Не знаю
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Франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Рейсинг Буллз», ответил, готов ли он стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Стать напарником Макса? Это значит, что ты всегда будешь начинать уикенд в проигрышном положении. Макс не допускает ошибок. Он всегда демонстрирует свои лучшие результаты в третьем сегменте квалификации. Он очень взрывной. Он быстро входит в ритм. Тебе всегда нужно будет навёрстывать время на круге и стараться догнать. Это определённо другой подход, с которым я никогда не сталкивался, потому что я никогда не противостоял четырёхкратному чемпиону мира.

Психологически — да [я готов сесть в «Ред Булл»]. Осознаю, что я сильный, поэтому не очень беспокоюсь об этом. Если и есть что-то, в чём я хорош, так это в этом. Вопрос только в том, есть ли у меня нужные навыки. Есть ли у меня способности Ферстаппена? Я не знаю. Пока не знаю. В том-то и дело.

Оглядываясь назад на первую половину сезона, я анализирую, чтобы провести вторую половину сезона лучше. На данный момент я не полностью контролирую ситуацию и не зарабатываю очки каждые выходные. Мне ещё многому предстоит научиться, так что имеет смысл остаться там, где я нахожусь в данный момент», — приводит слова Хаджара издание Autosport.

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