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Формула-1 — Гран-при Великобритании — 2025 — результаты второй тренировки

Норрис — лучший во второй практике ГП Великобритании Ф-1, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й
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В пятницу, 4 июля, в Сильверстоуне завершилась вторая практика 12-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — Гран-при Великобритании. Лучшее время показал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 2
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:25.816
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.301

Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:25.816.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.222.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.301.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.470.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.498.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.567.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.614.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.707.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.708.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.808.
11. Александер Албон («Уильямс») +1.024.
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.060.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.088.
14. Эстебан Окон («Хаас») +1.125.
15. Юки Цунода («Ред Булл») +1.164.
16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.343.
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.349.
18. Пьер Гасли («Альпин») +1.358.
19. Оливер Берман («Хаас») +1.410.
20. Франко Колапинто («Альпин») +1.473.

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