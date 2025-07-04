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Норрис — лучший во второй практике ГП Великобритании Ф-1, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й

В пятницу, 4 июля, в Сильверстоуне завершилась вторая практика 12-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — Гран-при Великобритании. Лучшее время показал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:25.816.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.222.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.301.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.470.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.498.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.567.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.614.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.707.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.708.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.808.

11. Александер Албон («Уильямс») +1.024.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.060.

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.088.

14. Эстебан Окон («Хаас») +1.125.

15. Юки Цунода («Ред Булл») +1.164.

16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.343.

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.349.

18. Пьер Гасли («Альпин») +1.358.

19. Оливер Берман («Хаас») +1.410.

20. Франко Колапинто («Альпин») +1.473.