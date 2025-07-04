Хорнер пошутил в ответ на вопрос о запасном плане на случай ухода Ферстаппена

На пресс-конференции в преддверии Гран-при Великобритании Формулы-1, который пройдёт в предстоящий уикенд на трассе «Сильверстоун», руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о слухах, согласно которым действующий чемпион мира Макс Ферстаппен готовится перейти в «Мерседес».

«Об этом многие сейчас говорят, но главное — это отношения между гонщиком и командой. И, разумеется, есть соглашения, которые очень чётко их определяют. Макс был с «Ред Булл» с начала карьеры, всех своих успехов он добился на машинах «Ред Булл». Он — важная часть команды и сохраняет веру в людей, которые его окружают. Спекуляции и шум будут всегда, однако у нас комфортная ситуация. Мы не можем указывать, о чём говорить другим, но внутри мы знаем, что всё в порядке».

На последовавший вопрос о том, есть ли у «Ред Булл» запасной план на случай уход Ферстаппена, Хорнер в шутку ответил: «Есть — Оскар Пиастри», после чего посмотрел в сторону сидевшего рядом главы «Макларена» Зака Брауна.

«Мы сосредоточены на наших нынешних гонщиках. У Макса контракт до 2028 года, он уже говорил, что хотел бы завершить карьеру в «Ред Булл». Думаю, это важно для него. Мы игнорируем шум и вместо этого сосредоточены на тех областях, в которых должны прибавить».

Напомним, по слухам, Макс Ферстаппен при определённых обстоятельствах может покинуть «Ред Булл» уже в этом году. Среди возможных вариантов продолжения карьеры нидерландца называют «Мерседес» и «Астон Мартин».