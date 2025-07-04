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«Мы общаемся в Формуле-1 со всеми». Менеджер Ферстаппена — о переговорах с «Мерседесом»

«Мы общаемся в Формуле-1 со всеми». Менеджер Ферстаппена — о переговорах с «Мерседесом»
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Раймонд Вермюлен, являющийся менеджером 27-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1 «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отреагировал на слухи о переговорах нидерландца с «Мерседесом».

«В Формуле-1 все общаются друг с другом. Логично, что мы также общаемся с Тото, так же, как логично, что мы также общаемся с А, Б, В или Г. То, что мы иногда выпиваем по чашечке кофе, я не нахожу таким уж шокирующим, но сейчас из этого делается целый цирк в СМИ. С другой стороны, это Формула-1.

Сначала шумиха была связана с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, затем — с Льюисом Хэмилтоном и «Феррари», а теперь снова настала очередь Макса и его условий контракта с «Ред Булл». Это своего рода скороварка, нагромождение сообщений и слухов, которые достигают кульминации в уикенд Формулы-1, что не является реальностью», — приводит слова Вермюлена издание Racingnews365.

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