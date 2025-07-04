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«Большинство сиквелов хуже оригинала». Хэмилтон — о возможной второй части «Формулы-1»

«Большинство сиквелов хуже оригинала». Хэмилтон — о возможной второй части «Формулы-1»
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о возможности второй части фильма «Формула-1» с популярным голливудским актёром Брэдом Питтом в главной роли после успеха киноленты в прокате.

«Я бы не стал торопиться с выводами. Это было бы худшим, что мы могли бы сделать. В любом случае большинство сиквелов намного хуже оригинала. Мы работали над этим фильмом четыре года, так что теперь нам следует немного подождать.

Но если бы переговоры про сиквел и велись, я бы не сказал», — приводит слова Хэмилтона издание GrandPrix.

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