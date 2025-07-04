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Менеджер Макса Ферстаппена: не можем дать 100-процентную ясность относительно 2026-го

Менеджер Макса Ферстаппена: не можем дать 100-процентную ясность относительно 2026-го
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Раймонд Вермюлен, являющийся менеджером 27-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1 «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказался о контракте нидерландца о слухах про условия его расторжения.

«Я не знаю точно, откуда это берётся, но в основном речь идёт о требованиях из-за результатов, которые могут быть задействованы или нет в летний период. Вопрос по-прежнему в том, что произойдёт или не случится тогда. Возможно — ничего. Само по себе это не было бы странным.

Такое случалось и раньше, когда срабатывали положения о результатах, а затем всё прекращалось. Однако сейчас мы не можем дать 100-процентную ясность относительно следующего года, нет. Никто не может», — приводит слова Вермюлена издание Racingnews365.

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