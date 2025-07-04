Баттон: «Феррари» не уступает «Макларену» по темпу

Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о темпе «Феррари» на Гран-при Великобритании после двух пятничных тренировок в Сильверстоуне.

«Здесь всё перепутано, и это хорошо. [Пилоты] «Феррари» выглядят конкурентоспособными в квалификации, а их гоночный темп не уступает «Макларенам». У «Ред Булл» впереди ещё много работы», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.

В первой практике в Сильверстоуне семикратный чемпион «Королевских гонок» и гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон показал лучшее время, а его напарник Шарль Леклер — четвёртое. Во второй тренировке лучшим стал Ландо Норрис из «Феррари», Леклер — вторым, а Хэмилтон — третьим.