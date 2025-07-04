Норрис комплиментарно отозвался о темпе «Феррари» после двух практик ГП Великобритании

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из «Макларена» подвёл итоги двух пятничных тренировок, отметив темп «Феррари».

«На «софте» получился очень сильный круг, но мы проехали на своём уровне. Я думаю, что в целом в «Феррари» были очень, очень быстры сегодня, и они будут такими же завтра. Честно говоря, нам предстоит ещё многое сделать. Сегодня, как и всегда, всё выглядит, пожалуй, слишком хорошо.

«Феррари» всегда хорошо подтягивается в третьей практике, как случилось и в прошлый уикенд, так что я бы сказал, что доволен сегодняшним днём, однако пока гордиться особо нечем. Всё ещё есть некоторые трудности на трассе, не так легко было, как мне хотелось бы. У меня вышел сильный круг во второй практике, но пока недостаточно сильный», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.