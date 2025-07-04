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«Плохой день». Ферстаппен — о двух практиках Гран-при Великобритании

«Плохой день». Ферстаппен — о двух практиках Гран-при Великобритании
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался по результатам двух практик Гран-при Великобритании. В первой он показал 10-е время, а во второй — пятое.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 2
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:25.816
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.301

«Лично для меня это был довольно плохой день. Просто нет баланса в машине, к тому же очень сложно проходить повороты, так что да, в целом, я думаю, у нас выдался довольно неудачный день.

Повлиял ли ветер? Во многом. Но это, конечно, не оправдание, потому что каждому приходится с этим сталкиваться, верно? Так что, да, это нелегко, однако одинаковые условия для всех. Каждые выходные проходят по-разному, верно? Сейчас, когда здесь дует сильный ветер, кажется, что наша машина довольно чувствительна к нему, но в целом день выдался непростым. Возможно, есть несколько вариантов, на которые мы обратим внимание, однако я думаю, что в целом нам просто не хватает скорости», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

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