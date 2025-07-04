«Плохой день». Ферстаппен — о двух практиках Гран-при Великобритании

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался по результатам двух практик Гран-при Великобритании. В первой он показал 10-е время, а во второй — пятое.
«Лично для меня это был довольно плохой день. Просто нет баланса в машине, к тому же очень сложно проходить повороты, так что да, в целом, я думаю, у нас выдался довольно неудачный день.
Повлиял ли ветер? Во многом. Но это, конечно, не оправдание, потому что каждому приходится с этим сталкиваться, верно? Так что, да, это нелегко, однако одинаковые условия для всех. Каждые выходные проходят по-разному, верно? Сейчас, когда здесь дует сильный ветер, кажется, что наша машина довольно чувствительна к нему, но в целом день выдался непростым. Возможно, есть несколько вариантов, на которые мы обратим внимание, однако я думаю, что в целом нам просто не хватает скорости», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.
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