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Марко объяснил, почему не впечатлён результатами «Феррари» в практиках ГП Великобритании

Марко объяснил, почему не впечатлён результатами «Феррари» в практиках ГП Великобритании
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко после двух практик высказался о темпе коллектива на Гран-при Великобритании, объяснив, почему не впечатлён результатами «Феррари».

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 2
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:25.816
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.301

«Что я увидел, так это то, что у Хэмилтона после нескольких кругов была сильная зернистость на шинах, как и у «Мерседесов». Износ нашей резины, как и у «Макларенов», был разумным. И это хороший знак.

Мы сделали хороший шаг вперёд после первой практики до начала второй. Но, тем не менее, нам нужно найти правильный баланс и избавиться от сильной недостаточной поворачиваемости в двух или трёх поворотах. Гоночный темп был более многообещающей. Так что, если мы сможем найти проблемы или устранить их, я думаю, мы будем конкурентоспособны», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

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