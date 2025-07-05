Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер прокомментировал темп «Феррари» после двух практик ГП Великобритании

Леклер прокомментировал темп «Феррари» после двух практик ГП Великобритании
Комментарии

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался о темпе болида после двух практик Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 2
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:25.816
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.301

«Сегодняшний день прошёл довольно успешно, ощущения в кокпите были хорошими, но нам ещё предстоит поработать над машиной. В квалификации мы, похоже, по-прежнему немного отстаём, хотя в гоночном темпе чувствуем себя более уверенно. Мне действительно нравится гонять на этой трассе, и я с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Леклера пресс-служба команды.

В первой практике лучшее время показал напарник Шарля Льюис Хэмилтон. Во второй — Леклер занял второе место, а Льюис — третье.

Материалы по теме
Марко объяснил, почему не впечатлён результатами «Феррари» в практиках ГП Великобритании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android