Леклер прокомментировал темп «Феррари» после двух практик ГП Великобритании

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался о темпе болида после двух практик Гран-при Великобритании.

«Сегодняшний день прошёл довольно успешно, ощущения в кокпите были хорошими, но нам ещё предстоит поработать над машиной. В квалификации мы, похоже, по-прежнему немного отстаём, хотя в гоночном темпе чувствуем себя более уверенно. Мне действительно нравится гонять на этой трассе, и я с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Леклера пресс-служба команды.

В первой практике лучшее время показал напарник Шарля Льюис Хэмилтон. Во второй — Леклер занял второе место, а Льюис — третье.