Леклер прокомментировал темп «Феррари» после двух практик ГП Великобритании
Поделиться
27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался о темпе болида после двух практик Гран-при Великобритании.
Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 2
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:25.816
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.301
«Сегодняшний день прошёл довольно успешно, ощущения в кокпите были хорошими, но нам ещё предстоит поработать над машиной. В квалификации мы, похоже, по-прежнему немного отстаём, хотя в гоночном темпе чувствуем себя более уверенно. Мне действительно нравится гонять на этой трассе, и я с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Леклера пресс-служба команды.
В первой практике лучшее время показал напарник Шарля Льюис Хэмилтон. Во второй — Леклер занял второе место, а Льюис — третье.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июля 2025
-
00:43
-
00:26
-
00:15
-
00:00
- 4 июля 2025
-
23:37
-
23:23
-
22:44
-
22:28
-
21:50
-
21:16
-
20:58
-
20:18
-
19:33
-
19:22
-
19:03
-
18:57
-
18:49
-
18:26
-
17:37
-
17:20
-
16:42
-
16:31
-
16:03
-
15:32
-
14:56
-
14:00
-
13:33
-
12:43
-
12:34
-
11:40
-
11:35
-
10:43
-
10:25
-
09:40
-
09:13