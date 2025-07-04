Экс-руководитель «Альпин» рассматривает возможность покупки команды — Racingnews365

Румыно-американский специалист и бывший руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр рассматривает возможность покупки французского коллектива, сообщило издание Racingnews365.

По данным источника, Отмар недавно подтвердил, что сотрудничает с консорциумом североамериканских инвесторов, которые могут профинансировать 12-ю команду в турнирной таблице. Но поскольку совсем недавно «Королевские гонки» допустили коллектив «Кадиллак», то им потребуется время для дальнейшего расширения.

Таким образом, учитывая всё затраченное время «Кадиллаком» и Андретти для входа в Формулу-1, Отмар и инвесторы найдут более быстрый способ попасть на стартовую решётку. Сообщается, что Зафнауэр в прошлом году впервые обратился с предложением к Луке де Мео, который недавно ушёл с поста генерального директора «Рено». После некоторого раздумья де Мео отказался от этого предложения.

Из-за внутреннего кризиса [в коллективе] и отсутствия руководителя после ухода Оливера Оукса Отмар ждёт, кто заменит де Мео, который официально уйдёт с поста 15 июля. Сообщается, что Зафануэр хочет попытаться договориться о продаже с преемником Луки.