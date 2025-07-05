Хэмилтон: невероятно, что я впервые выехал на «Феррари» в Сильверстоуне

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», поделился эмоциями от первых двух практик в Сильверстоуне за рулём Скудерии на Гран-при Великобритании.

«Это был действительно захватывающий день. Невероятно, что я впервые выехал на трассу в Сильверстоуне за рулём «Феррари». В обеих сессиях машина вела себя хорошо, несмотря на то что я попал в трафик на своём самом быстром круге во второй практике, так что темп у нас определённо есть. Всегда приятно возвращаться сюда. Это величайшая трасса в мире и, безусловно, моя любимая. Приятно видеть здесь столько людей в пятницу. Атмосфера просто невероятная», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.

В первой практике Льюис показал первое время, а во второй — третье.