Расселл объяснил, с какой сложностью столкнулся «Мерседес» на практиках ГП Великобритании

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл подвёл итоги двух практик Гран-при Великобритании и объяснил, с какой сложностью столкнулся коллектив.
«В Сильверстоуне выдался жаркий день, температура на трассе превышала 40 градусов. Это усложнило работу с шинами; досадно, что погода так сильно влияет на нас, но мы все сосредоточены на том, чтобы улучшить этот пункт, особенно в преддверии летнего периода, когда жара станет нормой.
Если до конца уикенда прогнозируемое похолодание всё же придёт и сохранится, это, скорее всего, поможет нам. Мы не собираемся просто сидеть и надеяться, что так оно и будет. Впереди усердная работа всю ночь, чтобы добиться улучшений и подготовить лучшую гоночную машину для субботы и воскресенья. Мне нравится быть здесь, в Сильверстоуне, мне нравится видеть всех болельщиков, и я надеюсь, что мы всё ещё сможем включиться в борьбу за лидерство, устроить для них хорошее шоу и порадовать их», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.
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