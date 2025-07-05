Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл объяснил, с какой сложностью столкнулся «Мерседес» на практиках ГП Великобритании

Расселл объяснил, с какой сложностью столкнулся «Мерседес» на практиках ГП Великобритании
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл подвёл итоги двух практик Гран-при Великобритании и объяснил, с какой сложностью столкнулся коллектив.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 2
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:25.816
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.301

«В Сильверстоуне выдался жаркий день, температура на трассе превышала 40 градусов. Это усложнило работу с шинами; досадно, что погода так сильно влияет на нас, но мы все сосредоточены на том, чтобы улучшить этот пункт, особенно в преддверии летнего периода, когда жара станет нормой.

Если до конца уикенда прогнозируемое похолодание всё же придёт и сохранится, это, скорее всего, поможет нам. Мы не собираемся просто сидеть и надеяться, что так оно и будет. Впереди усердная работа всю ночь, чтобы добиться улучшений и подготовить лучшую гоночную машину для субботы и воскресенья. Мне нравится быть здесь, в Сильверстоуне, мне нравится видеть всех болельщиков, и я надеюсь, что мы всё ещё сможем включиться в борьбу за лидерство, устроить для них хорошее шоу и порадовать их», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

Материалы по теме
«Расселл спровоцировал эти слухи». Хорнер неоднозначно ответил о будущем Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android