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«Наращивает скорость по ходу уикенда». Шифф — об отставании Пиастри на 0,4 от Норриса

«Наращивает скорость по ходу уикенда». Шифф — об отставании Пиастри на 0,4 от Норриса
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31-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, высказалась об отставании пилота Формулы-1 Оскара Пиастри на 0,470 от своего партнёра по «Макларену» Ландо Норриса по итогам второй практики Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 2
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:25.816
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.301

«Оскар — это тот тип гонщика, который обычно наращивает скорость в течение уикенда. Эти 0,4 секунды для любого гонщика — огромный разрыв. И он будет разбираться, где теряет время по сравнению с напарником. Но у меня нет сомнений: когда придёт время показать результат, он всегда выступит на высшем уровне.

Ему нужно немного больше времени, однако в конечном итоге он всегда достигает нужного уровня», — сказала Шифф в эфире Sky Sports.

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