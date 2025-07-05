«Наращивает скорость по ходу уикенда». Шифф — об отставании Пиастри на 0,4 от Норриса

31-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф , являющаяся также экспертом канала Sky Sports, высказалась об отставании пилота Формулы-1 Оскара Пиастри на 0,470 от своего партнёра по «Макларену» Ландо Норриса по итогам второй практики Гран-при Великобритании.

«Оскар — это тот тип гонщика, который обычно наращивает скорость в течение уикенда. Эти 0,4 секунды для любого гонщика — огромный разрыв. И он будет разбираться, где теряет время по сравнению с напарником. Но у меня нет сомнений: когда придёт время показать результат, он всегда выступит на высшем уровне.

Ему нужно немного больше времени, однако в конечном итоге он всегда достигает нужного уровня», — сказала Шифф в эфире Sky Sports.