«Инвестируем в наши инструменты». Хорнер — о темпе «Ред Булл» в 2025-м

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о темпе болида RB21 после двух тренировок Гран-при Великобритании.

«Конечно, вы всегда стремитесь к развитию и совершенствованию, и вы видите, насколько быстро прогрессирует этот бизнес. Мы инвестируем в наши инструменты, у нас есть новая аэродинамическая труба, которая будет запущена в эксплуатацию в течение следующих 12 месяцев, у нас есть и другие инструменты, и, конечно, вы постоянно укрепляете и настраиваете свою организацию. У нас очень сильная команда, и, конечно, вы всегда смотрите на то, где мы можем стать лучше, и я уверен, что мы этого добьёмся.

Проблемы у Юки и Макса в первых практиках? У нашей машины недостаточная поворачиваемость, и нам просто нужно привести её в порядок, чтобы это немного уравновесило ситуацию. Мы теряем 90% нашего времени на круге в шестом и седьмом повороте из-за медленной скорости и необходимости поворачивать против ветра, но остальные круги выглядят довольно неплохо, и, если посмотреть на гоночный темп, времена выглядят вполне разумно.

Так что, я думаю, у нас есть что-то, с чем можно работать. Нам просто нужно убедиться, что мы правильно исправили это за ночь», — приводит слова Хорнера издание Motorsport.