Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Инвестируем в наши инструменты». Хорнер — о темпе «Ред Булл» в 2025-м

«Инвестируем в наши инструменты». Хорнер — о темпе «Ред Булл» в 2025-м
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о темпе болида RB21 после двух тренировок Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 2
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:25.816
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.301

«Конечно, вы всегда стремитесь к развитию и совершенствованию, и вы видите, насколько быстро прогрессирует этот бизнес. Мы инвестируем в наши инструменты, у нас есть новая аэродинамическая труба, которая будет запущена в эксплуатацию в течение следующих 12 месяцев, у нас есть и другие инструменты, и, конечно, вы постоянно укрепляете и настраиваете свою организацию. У нас очень сильная команда, и, конечно, вы всегда смотрите на то, где мы можем стать лучше, и я уверен, что мы этого добьёмся.

Проблемы у Юки и Макса в первых практиках? У нашей машины недостаточная поворачиваемость, и нам просто нужно привести её в порядок, чтобы это немного уравновесило ситуацию. Мы теряем 90% нашего времени на круге в шестом и седьмом повороте из-за медленной скорости и необходимости поворачивать против ветра, но остальные круги выглядят довольно неплохо, и, если посмотреть на гоночный темп, времена выглядят вполне разумно.

Так что, я думаю, у нас есть что-то, с чем можно работать. Нам просто нужно убедиться, что мы правильно исправили это за ночь», — приводит слова Хорнера издание Motorsport.

Материалы по теме
Марко объяснил, почему не впечатлён результатами «Феррари» в практиках ГП Великобритании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android