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«Чувствую поддержку от Хорнера и Марко». Цунода — о возможной замене в «Ред Булл»

«Чувствую поддержку от Хорнера и Марко». Цунода — о возможной замене в «Ред Булл»
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Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», ответил, заменят ли его в австрийском коллективе после семи очков за девять этапов.

«Я определённо чувствую поддержку, особенно сейчас, и больше, чем когда-либо, со стороны Кристиана и Хельмута. Я отправился на юг Великобритании с физиотерапевтом «Ред Булл», чтобы как бы перезагрузить себя, и эта идея исходила от них. Они просто хотели, чтобы я подышал свежим воздухом и всё такое. Так что это очень помогает мне войти в ритм.

В «Ред Булл» вообще позволяют мне делать довольно много экспериментальных вещей, которые, вероятно, не стали бы делать в обычном случае», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.

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