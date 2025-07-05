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«Человек будущего». Марко — о выступлении юниора Линдблада в практике Формулы-1

«Человек будущего». Марко — о выступлении юниора Линдблада в практике Формулы-1
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление 17-летнего юниора австрийского коллектива Арвида Линдблада в первой практике Гран-при Сильверстоуна.

«Хорошо. Для своего первого выступления он уже был профессионалом. И его комментарии были очень хорошими. Гоночный темп и разница во времени с Максом тоже были приемлемыми. Человек будущего», — приводит слова Марко издание GPblog.

Арвид заменил Юки Цуноду в первой практике и показал 14-й результат — 1:27.958.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 1
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:26.892
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.023
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.150

Сезон-2025 Линдблад проводит в Формуле-2, выступая за команду «Кампос». После семи этапов он занимает шестое место в личном зачёте.

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