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«Голландцы люди прямолинейные». Ферстаппен — о взаимоотношениях с отцом

«Голландцы люди прямолинейные». Ферстаппен — о взаимоотношениях с отцом
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27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о своих взаимоотношениях со своим отцом Йосом Ферстаппеном.

«Мы нечасто видимся с отцом. Мы разговариваем по телефону, но всё же при любой возможности стараемся встретиться. У нас очень прочные отношения. Мы не всегда смотрим на вещи одинаково, и это абсолютно нормально, но я всегда ценю его вклад. Мой папа всегда желает мне самого лучшего.

В глубине души я всегда это понимаю. И ценю. Голландцы в целом довольно прямолинейны, поэтому иногда, если он что-то говорит, это может быть похоже на что-то разочаровывающее. Но это в лучшую сторону работает и на меня, и на наши отношения», — приводит слова Ферстаппена издание Daily Mail.

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